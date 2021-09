Otávio assinala jogo 300 da carreira sénior: "É só o começo..."

No regresso à Invicta após a estreia pela Seleção Nacional, Otávio usou as redes sociais para assinalar o jogo 300 da carreira pelo clubes que representou. Uma marca atingida na receção do FC Porto ao Arouca, antes da paragem dos campeonatos motivada pelo calendário FIFA.





"Cada jogo uma decisão! Eu sempre encarei assim cada partida, cada minuto dentro de campo. Hoje, 300 jogos depois de fazer minha estreia como profissional, tenho a certeza de que tudo valeu a pena. Mas ainda é só o começo", escreveu o mais recente internacional português.Nesta contabilidade não entram os dois jogos em que vestiu a camisola das quinas, frente a Qatar e Azerbaijão. Otávio referia-se aos 192 pelo FC Porto, 38 V. Guimarães, mais dois na equipa B dos minhotos, assim como seis na formação secundária dos dragões e, ainda, os 62 pelo Internacional Porto Alegre.