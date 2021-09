Otávio: «Cada jogo tem a sua história e vamos tentar mudá-la desta vez»

Otávio, médio do FC Porto, foi o jogador escolhido para fazer, juntamente com Sérgio Conceição, a antevisão à 2ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que os dragões vão receber, esta terça-feira, o Liverpool.





"Acho que vai ser um jogo complicado. O Liverpool está sempre na luta pela Champions e pela Premier League. Claro que não vou dizer o que temos de fazer, mas vamos tentar fazer dentro de campo o que o mister pedir"."Claro, representar o FC Porto é sempre importante. É um dos maiores de Portugal, e isso também é a prova que fazemos um ótimo trabalho na Europa. Com esta camisola, temos de dar o máximo e sentir uma responsabilidade boa"."É sempre difícil, mas das duas vezes que os defrontámos, foram finalistas. Isso prova o momento e a força deles, mas cada jogo tem a sua história e vamos tentar mudar a história desta vez"."Acho que não. Todos os que jogaram da outra vez contra nós, também estão lá agora. Estão num bom momento, e vamos tentar os três pontos em casa porque cada jogo tem a sua história"."São bastante diretos. Três jogadores rápidos na frente e três médios poderosos. Sabemos da qualidade deles, acho que o maior perigo é esse. Velocidade dos avançados e o poder do meio-campo"."Se estavam interessados ou não, não sei, mas se houver alguma equipa atrás de mim, seria pelo trabalho tanto no campeonato como na Champions. Temos de dar sempre o máximo independentemente da competição".