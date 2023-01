Otávio: «Casa Pia defende às vezes com linha de seis. Mas temos de lhes dar mérito»

Otávio considera que o FC Porto, apesar de ter dominado o Casa Pia, deveria ter feito mais para evitar o empate ( 0-0 ) no Jamor. O médio elogiou ainda o adversário pela sua capacidade defensiva."Controlámos o jogo desde o primeiro minuto, mas faltou o mais importante no futebol, que foi o golo. Não conseguimos, empatámos. Deixámos aqui dois pontos e agora é continuar a trabalhar. O Casa Pia defende às vezes com linha de seis atrás e é sempre muito complicado entrar com estas equipas. Mas temos de dar o mérito ao Casa Pia que defende muito bem. Mas podíamos ter feito mais e ganhar o jogo", disse o jogador portista à Sport TV."Queremos ganhar ao Arouca, porque é o próximo jogo. Aqui dentro é sempre para ganhar", finalizou Otávio.