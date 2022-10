Otávio celebra os 250 de dragão ao peito: «O meu sonho é continuar a ganhar tudo»

O jogo frente ao Clube Brugge foi especial para os portistas por todos os motivos e mais alguns, mas, no caso particular de Otávio, significou também o atingir de um número redondo de azul e branco. São já 250 os jogos em que o internacional português representou os dragões, um registo que o enche de felicidade."É uma marca importante na minha carreira. Fazer 250 jogos no FC Porto é muito difícil e fico muito feliz por juntar-me a alguns nomes históricos do clube. Sinto-me um dragão desde o início, sinto-me totalmente em casa. Sou muito feliz aqui desde o primeiro dia. Mas estes 250 jogos já passaram e agora é focar nos próximos", referiu Otávio em declarações aos meios do clube, revelando depois quais os jogos mais marcantes ao longo deste período: "Todos são especiais, mas alguns mais do que outros. Um contra a Roma que nos deu a qualificação na Champions e, claro, os jogos que deram títulos são todos muito especiais."No jogo 250, Otávio contribuiu com duas assistências para golo em Bruges, num duelo que terminou com a festa do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. "Foi um dia especial. Celebrar 250 jogos com uma vitória expressiva e importante para a nossa classificação. Mas acabou o jogo em Bruges e já estava a pensar no Santa Clara. Espero ganhar novamente e espero fazer o máximo de jogos esta época, de preferência com vitórias. É esse o meu sonho, continuar a ganhar tudo o que é possível. Sou feliz aqui e quero ajudar o FC Porto a vencer o máximo de títulos possível", completou.