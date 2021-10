Otávio chegou aos 200 jogos pelo FC Porto

Otávio atingiu ontem os 200 jogos pela equipa principal do FC Porto. Um número demonstrativo da importância do jogador na equipa dos dragões, onde já conquistou cinco títulos. O médio estreou-se em agosto de 2016, frente ao Rio Ave, era Nuno Espírito Santo o treinador. Ao longo destas épocas, marcou 19 golos, fez 46 assistências e foi titular em 163 jogos. Em março renovou até 2025 e ainda teve pelo meio a primeira internacionalização por Portugal. “Muito feliz por realizar 200 jogos com essa camisola e com uma grande vitória”, escreveu Otávio no Instagram logo após a partida.