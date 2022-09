Otávio: «Com muita vontade de continuar esta linda história de títulos e conquistas»

Há 8 anos atrás assinava com o @fcporto e realizava um sonho. Hoje sinto-me um Dragão e com muita vontade de continuar esta linda história de títulos e conquistas pic.twitter.com/mKsiYJA4cm September 1, 2022

Otávio recorreu esta quinta-feira às redes sociais para recordar os 8 anos com a camisola do FC Porto. Em mensagem na página oficial do Twitter, o médio internacional português assumiu querer continuar a somar títulos pelo FC Porto. "Há 8 anos atrás assinava com o FC Porto e realizava um sonho. Hoje sinto-me um Dragão e com muita vontade de continuar esta linda história de títulos e conquistas", escreveu.