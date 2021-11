Otávio com o sentimento de que "poderia ter feito melhor nas finalizações" em Anfield

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ota´vio Monteiro (@otaviomonteiroo)

Otávio admitiu, esta quinta-feira, nas redes sociais, que "poderia ter feito melhor nas finalizações" em Anfield, na derrota do FC Porto frente ao Livepool (2-0), e "seria um jogo diferente".Ainda antes do primeiro quarto de hora da 5.ª ronda do grupo B da Liga dos Campeões, o internacional português falhou um golo de baliza aberta e, agora, fez uma espécie de 'mea culpa', elogiando, depois, todo o coletivo: "Estão todos de parabéns pela entrega".Apesar do desaire, Otávio recusa-se a atirar a toalha ao chão no que toca ao apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. "Agora só depende de nós, em casa, juntos dos nossos adeptos", escreveu, referindo-se ao jogo com o Atlético Madrid, no Estádio do Dragão, que encerra a fase de grupos da prova."Seguimos juntos e vamos conquistar os nossos objetivos", garantiu ainda Otávio, já de olhos postos nos desafios futuros: "Agora, foco total no campeonato para mantermos o nosso lugar".Assim que publicou estas palavras, Otávio recebeu um comentário do capitão Pepe: "Sempre juntos!".