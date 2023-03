Otávio: «Com um a mais na segunda parte podíamos ter feito um pouco mais»

Figura de destaque no triunfo (1-3) do FC Porto em Chaves, Otávio deixou alguns reparos à exibição portisita, isto apesar de estar satisfeito com os três pontos conquistados."Sabíamos que este era um jogo difícil, esta é uma deslocação tradicionalmente difícil. No entanto, fizemos o nosso trabalho e conquistámos os três pontos. Na 2ª parte, com um a mais, podíamos ter feito um pouco mais. Sofremos o golo e corremos alguns riscos, mas o importante foram os três pontos. Falta de concentração no início da 2ª parte? Não, o Chaves também arriscou porque não tinha nada a perder. No entanto, temos de estar mais ligados nesses momentos. Ainda assim, o importante são os três pontos e agora queremos descansar para o próximo jogo", começou por dizer à Sport TV.O internacional português salientou ainda a importância desta vitória depois do desaire da semana passada. "O jogo com o Gil Vicente foi atípico e, mesmo tendo dado luta, não conseguimos conquistar os três pontos. Sabíamos que tínhamos de conquistar esses pontos aqui fora de casa e agora seguimos no campeonato sempre a acreditar", sublinhou, garantindo ainda estar totalmente recuperado de lesão: "Quando estou dentro de campo estou a 100 por cento, não há desculpas. Se estou a li é para jogar o meu máximo, isto apesar de ainda precisar de mais ritmo de jogo".