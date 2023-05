Otávio: «Contra nós todos dão a vida e temos de ser mais fortes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi à lei da bomba que Otávio ajudou o FC Porto a chegar à final da Taça de Portugal, num lance em que o médio considera ter sido feliz, marcando nos descontos do prolongamento o 2-2 - o jogo acabaria 3-2."A bola sobrou para mim e eu só tive de rematar, fui feliz e o que importa é que estamos no Jamor. Agora temos de descansar porque corremos muito, temos de preparar o Arouca. O Famalicão fez um grande jogo e mostrou que tem uma boa equipa. Sabemos que contra nós todos dão a vida e temos de ser mais fortes. O importante era passarmos. Quarta final em seis anos? É sinal da nossa consistência. ‘Brigamos’ sempre por todos os títulos, mesmo quando perdemos o campeonato ficamos em 2º lugar. Ainda estamos vivos no campeonato, temos dois títulos em disputa e queremos ganhá-los", referiu o internacional português à Sport TV, considerando ainda normais os desentendimentos entre os jogadores e sublinhando que o facto de a equipa ter disputado o prolongamento não terá consequências frente ao Arouca.

Otávio à Sport TV:

Cãibra... e golo:

"Deu cãibra, estava duro, mas este é o espírito, dar tudo, o máximo e fui compensado com um grande golo e estamos felizes."

Golos em casa:

"Temos criado, mas não estamos a fazer golos, mas é como digo, o importante é ganhar. Há muitos jogos que não perdemos e estamos na luta na Taça e no campeonato, quando há 4 jornadas nos davam como mortos. Vamos ver como fica"

Final da Liga

"Se soubesse… tem muitos jogos, quem estiver com mais pontos no final ganha."

FC Porto acredita?

"Estávamos a 10 pontos, estivemos a 13, agora estamos a 4 e temos quatro jogos para ganhar"