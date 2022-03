Otávio deixa promessa: «Vamos com tudo para o próximo jogo»

Otávio prometeu uma "boa resposta" em França, na 2ª mão da eliminatória com o Lyon, depois da derrota caseira (0-1) no jogo do Dragão."Em relação ao jogo, foi muito equilibrado. Foi um jogo de Champions, com duas equipas com muita qualidade. Conseguiram fazer o golo para ter vantagem. Vamos com tudo para o próximo jogo, tenho a certeza que vamos dar uma boa resposta, conquistar a vitória e passar a eliminatória", frisou na conferência de imprensa."Não falamos muito sobre o cansaço. Não podemos esquecer que eles tiveram mais dois dias de descanso, mas nós queremos jogar sempre, então não nos podemos queixar disso."