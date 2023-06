Otávio disputado em Itália

Otávio está no radar do Nápoles e do Inter Milão, o que motivou uma viagem do seu agente, Israel Oliveira, a Itália para saber as condições que ambos têm para oferecer ao internacional português. A cláusula de rescisão do criativo, de 28 anos, desceu de 60 para 40 milhões de euros e assim vai ficar até ao dia 15 de julho, tornando-o num alvo mais apetecível para potenciais interessados. Otávio leva nove épocas de ligação contratual ao FC Porto, sendo que as sete últimas foram no plantel principal, o que faz dele o jogador com mais temporadas consecutivas na equipa atual dos dragões. Com vínculo até 2025, Otávio há muito que é seguido por grandes clubes italianos, tendo também sido sinalizado pelo Milan.