Otávio e a Allianz Cup: «Queremos ganhar pela primeira vez e entrar na história do clube» Médio do FC Porto espera dificuldades no jogo da meia-final frente ao Ac. Viseu





• Foto: José Gageiro