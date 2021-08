Otávio e a chamada à Seleção Nacional: «Fiquei sem palavras. Não estava à espera»

Apesar de ter estado um pouco ausente na semana de trabalho, Otávio foi chamado à titularidade no FC Porto para a receção ao Arouca.





Em declarações no final do encontro, o médio, que recentemente foi convocado por Fernando Santos para a Seleção Nacional, comentou o desempenho da equipa portista (que este sábado regressou aos triunfos na Liga Bwin) e a chamada à equipa das quinas."Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, dominámos o jogo todo, poderíamos ter feito mais golos, mas o que importa são os três pontos. Agora é descansar e preparar o próximo jogo com o Sporting", começou por dizer o médio brasileiro naturalizado português."Se quisermos conquistar os três pontos, temos de manter a intensidade do primeiro ao último minuto e acho que o fizemos hoje.""Fiquei sem palavras. Não estava à espera. Claro que a partir do momento em que me naturalizei português, sonhava com isso mas não esperava que fosse agora. Fico feliz pela chamada e vou dar o máximo por este país. É um ambiente diferente, estou ansioso para dar o meu melhor e conhecer toda a gente", terminou.Já Taremi, marcador de dois dos três golos portistas na partida e eleito o melhor em campo, mostrou-se contente com a exibição. "Obrigado [pelo prémio de melhor em campo]. Fizemos um bom trabalho e espero marcar mais", atirou.