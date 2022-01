Otávio e a luta pelo título: «Da mesma forma que eles perderam, nós também podemos perder»

Depois da vitória caseira frente ao Famalicão (3-1) que deixa os dragões mais confortáveis na liderança, Otávio mostrou satisfação por um triunfo que teve uma dedicatória especial."Acho que foi um bom dia de toda a equipa. Queria dedicar esta vitória, em nome de toda a equipa, a Lima Pereira, que faz parte deste clube e dar os nossos sentimentos a toda a família. Foi um bom jogo da nossa parte, com um bom trabalho da equipa, sofremos no final com um jogador a menos, mas cumprimos a missão. A nossa equipa tem várias virtudes, como é o jogo entrelinhas e a profundidade. Faltou um pouco disso na primeira parte do jogo, mas na segunda já tivemos mais. Foi um bom jogo", declarou o médio do FC Porto.O internacional por Portugal não gostou do golo sofrido mas garante que o objetivo principal foi cumprido e recusou entrar em euforia pelos seis pontos de vantagem face ao segundo classificado. "Tivemos o golo sofrido, ainda por cima de bola parada que é o nosso forte. De certeza que vamos ‘tomar uma dura’ do treinador, mas mais importante são os três pontos que conquistamos. A nossa equipa já esteve em segundo e o Sporting em primeiro é preciso ver isso e vamos continuar a trabalhar da mesma forma, seja com seis ou nove pontos. Há muito campeonato ainda para jogar, a segunda volta ainda agora começou e como eles perderam, nós também podemos perder. Temos de continuar a trabalhar no duro", afirmou o médio.