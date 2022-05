Otávio: «É a minha melhor época, a equipa fez-me ser melhor»

Otávio salientou o trabalho de toda a equipa do FC Porto, que este sábado culminou a sua participação na Liga Bwin 2021/22 com um triunfo, por, na receção ao Estoril, na última jornada do campeonato nacional - já conquistado pelos dragões."É muito merecido pelo trabalho da equipa durante o ano todo. Fomos sempre em busca do título, conseguimos o objetivo principal. Hoje e amanhã é para desfrutar. E depois começar a pensar na Final da Taça que é para ganhar", começou por dizer o médio portista, em declarações na 'flash' da Sport TV."É a minha melhor época a nível geral. A equipa fez-me ser melhor. Procurei melhorar em todos os momentos do jogo. Felizmente hoje sou melhor em tudo e isso é prova dos frutos que colhemos com o trabalho", acrescentou.Já Francisco Meixedo assumiu a "sensação incrível" em ser campeão nacional pelo FC Porto. "É uma sensação incrível, estou sem palavras. Pisar este relvado, com estes adeptos, é incrível. Agradeço a todos, a começar pelo 'mister' pela oportunidade. Merecemos ser campeões e acabar o campeonato com uma vitória. Estou feliz por mim, pela equipa e por todos os portistas. Estamos desde jovens habituados a ganhar. Este clube quer título, tive exemplos disso na formação. Agora estrear-me na equipa principal é indescritível. É a prova de que o trabalho vale a pena", disse o jovem guarda-redes dos dragões.