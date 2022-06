Otávio e a Seleção Nacional: «Vou trabalhar para continuar a ser chamado»

A última temporada assinalou a estreia de Otávio na Seleção Nacional e, no que depender do médio-ala, este 'casamento' é para continuar. Sem fazer referência direta ao Mundial'2022, o luso-brasileiro deixou claro que a camisola das Quinas é hoje um objetivo claro da sua carreira."A partir do momento em que fui chamado pela primeira vez o meu foco foi sempre permanecer. Quero permanecer, ser chamado e vou trabalhar para isso. Se fizer um bom trabalho no meu clube terei mais possibilidades de ser chamado", disse, identificando a sua estreia e a exibição contra a Turquia como os pontos mais altos ao serviço de Portugal: "A estreia foi top, um momento marcante na minha vida. O auge de qualquer jogador é chegar à Seleção. Estou muito feliz e quero voltar a estar lá e agarrar a oportunidade. O jogo com a Turquia foi um dos melhores em termos individuais e de preponderância de jogo."No que diz respeito a partidas marcantes com a camisola do FC Porto, o médio-ala relembrou duas estreias: "Destaco a minha estreia pelo FC Porto e o jogo com o Copenhaga na Champions, em que fiz um golo e empatámos. Foi o meu primeiro jogo na Champions, no Dragão, houve outros, mas estes foram os mais marcantes."