Otávio e o Dragão de Ouro: «Não podia ir embora sem ganhar este prémio»

A mensagem do Futebolista do Ano ? Otávio#DragõesdeOuro pic.twitter.com/BgFsOGuIkT — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2022

No final da 35.ª edição dos Dragões de Ouro, Otávio voltou a comentar o troféu que ganhou de Futebolista do Ano e do discurso que tinha feito pouco antes."Claro que fiquei nervoso e não disse nada do que tinha pensado, veio tudo ao natural, mas estou muito feliz por ter recebido este prémio. Já o desejava há muito tempo, via os outros a ganhar e pensava que um dia iria lá chegar. Não podia ir embora sem ganhar este prémio, graças a Deus ganhei e, agora, é aproveitar ao máximo", afirmou o internacional português, em declarações ao Porto Canal.Sobre a possibilidade de já ter comentado, antes, com o presidente a sua vontade de ser 'dragonado', Otávio devolveu assim: "Não, acho que isso não faz o meu estilo. Foi por mérito, tinha muitos jogadores que poderiam ter ganho, mas fico feliz."E continuou satisfeito: "Receber este prémio é um orgulho, dentro do clube é o máximo individual. Todo o Mundo quer esse prémio, vai ficar marcado na minha história. Vai ficar guardado no pequeno museu que tenho, fechado a sete chaves."Depois, concluiu sobre a gala: "É sempre marcante, há anos que não havia gala por causa da Covid-19. Sendo 'dragonado' é ainda mais especial. Fico feliz por mim, pelo Diogo (Costa), pelo Gonçalo (Borges) e pelo míster. É sinal de que fizemos um bom trabalho. Agora, tenho que ir dormir que amanhã há treino."