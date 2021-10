Otávio e os 200 jogos pelo FC Porto: «Conquistar todos os títulos seria especial»

Na vitória sobre o Tondela, por 3-1, Otávio atingiu a marca dos 200 jogos com a camisola do FC Porto. Contudo, o internacional português já olha para novas marcas e coletivas.





"Temos um campeonato difícil pela frente, mas conquistar todos os títulos possíveis seria especial para mim", afirmou aos veículos de comunicação portistas.Desta caminhada de azul e branco, Otávio destacou "os dois campeonatos" e a Taça de Portugal conquistada "com um jogador a menos contra o rival Benfica" como os "momentos mais marcantes"."Eu acreditei e foquei-me no que tinha de fazer, em mudar, porque não é fácil vir de um campeonato tão diferente, como é o brasileiro. Aprendi muita coisa aqui, evolui bastante. Acho que foi isso que me ajudou. Graças a Deus sou um novo Otávio e estou muito feliz com isso", afirmou ainda o médio.Sobre a marca atingida, rematou assim: "É muito especial para mim. 200 jogos não é brincadeira, são bastantes jogos, fico muito feliz de chegar a essa marca e espero poder fazer mais. Aqui eu sinto-me em casa, desde que cheguei fui sempre muito bem recebido, vou ser Porto para o resto da minha vida".