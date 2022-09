Otávio em tratamento após o jogo da Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto revelou há instantes, nesta quarta-feira, o boletim clínico referente ao regresso aos treinos, após a goleada sofrida frente ao Club Brugge, por 4-0, em jogo da 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Otávio, que foi titular nessa partida, depois de uma semana parado, fez apenas tratamento.O nome do internacional português, que se lesionou em Madrid, frente ao Atlético, é de resto o único nome no boletim clínico.Os azuis e brancos voltam a treinar na manhã desta quinta-feira, tendo em vista o jogo da próxima jornada da Liga Bwin, frente ao Estoril.