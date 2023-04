Otávio 'escapa' e mantém João Mário sozinho no boletim clínico do FC Porto

Na sequência do triunfo sobre o Famalicão, por 2-1, o FC Porto voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, iniciando a preparação do jogo de domingo, frente ao Boavista, da 30.ª jornada da Liga Bwin.Otávio saiu com queixas físicas do jogo da 1.ª mão da meia final da Taça de Portugal, mas o seu nome não consta no boletim clínico, pelo que o internacional português constituirá opção no dérbi da Invicta. Já o lateral João Mário mantém-se em tratamento à sua lesão e deve ficar de fora desse próximo jogo.João Mário é, de resto, o único jogador entregue aos cuidados do departamento médico, segundo o boletim clínico divulgado hoje.Os azuis e brancos voltam a trabalhar amanhã de manhã, novamente no centro de treinos do Olival.