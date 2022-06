Otávio escolhido para o 11 da época na Liga Bwin 2021/22

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio junta-se, na distinção, aos companheiros de equipa Diogo Costa, Pepe, Vitinha e Mbemba, enquanto para as laterais foram escolhidos Pedro Porro e Matheus Reis, ambos do Sporting.

Otávio foi escolhido para o 11 da época da Liga Bwin 2021/22, em que o FC Porto se sagrou campeão. O internacional português, de 27 anos, participou em 32 das 34 jornadas do campeonato e foi distinguido por capitães de equipa e treinadores das 18 equipas da Liga."Na sexta temporada ao serviço dos azuis e brancos, o centrocampista participou em 32 encontros na competição, totalizando 2859 minutos, tendo somado três golos e 11 assistências. Otávio, de resto, cotou-se como um dos homens de confiança de Sérgio Conceição, juntando ainda quatro distinções de Homem do Jogo Liga Portugal bwin", pode ler-se no site da Liga Portugal.