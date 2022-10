Otávio: «Eustáquio fez duas faltas, não era para ser expulso»

Otávio considerou que Eustáquio foi mal expulso no clássico entre FC Porto e Benfica , que as águias venceram por 1-0."[O árbitro] expulsou o Eustáquio em 2 faltas, não era para ser expulso. Teve esse critério na primeira parte. O Bah também tinha de ser expulso, daí o treinador ter tirado os três [n.d.r.: João Mário, Bah e Enzo Fernández] ao intervalo. Tínhamos o jogo controlado, mas com um a menos foi mais difícil. Lutámos até final. Agora é pensar no próximo jogo", começou por referir o jogador dos dragões à Sport TV."Falta muito, ninguém baixa a cabeça. Pensar no próximo jogo. Somos FC Porto e vamos em busca.""O grupo entregou-se todo. Até quem entrou. Com um a menos é difícil. Agora é levantar a cabeça. Não vou dizer nada, se não também sou punido"