Otávio fala em superioridade do FC Porto e lamenta ter falhado "golinho" ao Benfica

Otávio reconhece que terminar o ano com duas vitórias frente ao Benfica "é uma sensação muito boa". Em entrevista ao 'Jornal de Notícias', o médio lamentou o "golinho" falhado e sublinhou que o FC Porto está mais forte."Eliminar o Benfica da Taça de Portugal e chegar aos quartos de final e, depois, continuar líder no campeonato com novo triunfo sobre o rival é muito bom. Seria sempre, fosse qual fosse o adversário, porque temos de fazer o nosso trabalho, mas é muito bom. Agora, é descansar porque temos muitos jogos difíceis pela frente neste novo ano. (...) Só faltou mesmo o golinho no final deste último jogo (risos). Estava completamente sozinho, não podia ter falhado, mas acontece e o mais importante é sempre a vitória", disse o capitão portista nos dois duelos com as águias.E prosseguiu: "Este ano estamos mais intensos, sabemos lidar melhor com o jogo e, mesmo quando temos de jogar em inferioridade numérica, nota-se que a equipa está a um nível superior. Não temos nenhuma derrota - isso também é importante! - e uma coisa posso garantir: vamos dar luta até ao final".