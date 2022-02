Otávio faz anos e plantel celebrou com bolo no balneário

Otávio celebra, esta quarta-feira, o 27.º aniversário e o plantel do FC Porto não deixou passar a data em claro. Neste sentido, o dia de trabalho no Olival ficou marcado por um momento de celebração, com direito a bolo.A partilha foi feita por Marko Grujic, nas redes sociais, através de uma fotografia na qual se podem ver dois bolos, um deles com a foto do 'baixinho'.