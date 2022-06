Otávio foi ver o Internacional e até teve direito a uma camisola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Em troca, o luso-brasileiro ofereceu uma camisola da Seleção Nacional.

Apesar de já ter saído em 2014, Otávio não esquece o Internacional e, este domingo, foi até ver o jogo do emblema de Porto Alegre diante do Botafogo.O momento foi partilhado pelo próprio jogador do FC Porto nas redes sociais, mas também pelo clube brasileiro, que, mais tarde, divulgou até que ofereceu uma camisola a um jogador que ajudou a formar.