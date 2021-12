Otávio: «Há confiança em todos os jogadores»

Otávio foi considerado o homem do jogo pela Sport TV e, na análise ao FC Porto-Benfica (3-1), destacou nova exibição portista."Houve mérito da equipa. Até brinquei no final ao dizer que não posso receber um prémio falhando um golo destes no final. Podia ter matado o jogo, que já estava quase a acabar, mas estou feliz pelo trabalho da equipa. Entrámos da mesma forma que fizemos na Taça, num grande ambiente aqui em nossa casa", começou por dizer.."É um resultado do trabalho. Há confiança em todos os jogadores, os que entraram para o lugar do Luis Díaz e do Evanilson, o Pepê e o Fábio Vieira, marcaram golos. Isso é a força do nosso plantel.""Sabíamos que o jogo ia ser totalmente diferente, mas aquilo que trabalhamos é o nosso jogo. Claro que fazemos ajustes com o adversários, mas focamo-nos sobretudo no nosso jogo. Agora é descansar.""Tivemos uma falha coletiva que deu o 2-1, mas depois controlamos o jogo em superioridade numérica e fizemos o 3-1. Podíamos ter feito mais."