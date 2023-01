Otávio imita Ugarte e mostra a medalha: «Sempre a mesma história»

Otávio mostrou-se em clima de festa nas redes sociais e surgiu com a medalha da conquista da Allianz Cup na boca, na companhia de outros colegas de equipa. O internacional português parafraseou o adversário deste sábado em campo, Manuel Ugarte, que havia apontado o dedo à arbitragem do jogo, por ter penalizado o Sporting."Sempre a mesma história", escreveu o médio do FC Porto, obviamente com outra conotação e em referência aos títulos dos dragões.