Otávio mantém-se em tratamento e ginásio

O FC Porto realizou esta quinta-feira mais um treino com vista o jogo da Taça de Portugal, frente ao Sintrense, agendado para sexta-feira, dia 15 de outubro.





Otávio voltou a dividir-se entre as sessões de tratamento à lesão muscular sofrida frente ao Liverpool e o ginásio. O internacional português é, de resto, o único nome a figurar no boletim clínico.Ainda assim, os ausentes nos relvados de treino do Olival foram muitos mais, um total de 13: Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal sub-21), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (RD Congo), Marko Grujic (Sérvia), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México) e Mehdi Taremi (Irão) continuam ao serviço das respetivas seleções.Tendo em vista esse próximo compromisso, os azuis e brancos voltam a treinar a partir das 10 horas de amanhã.