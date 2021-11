Otávio: «Merecíamos outro resultado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após o desaire (2-0) do FC Porto frente ao Liverpool, Otávio considerou que os azuis e brancos fizeram uma boa partida e mereciam outro resultado."Fizemos um bom jogo, faltou eficácia defensiva e ofensiva. Temos de continuar a trabalhar, pensar jogo a jogo e ver o que faltou. Jogo com o Atlético? Só dependemos de nós, temos de ganhar. Hoje fizemos um bom jogo e merecíamos outro resultado. Agora temos de descansar e pensar no jogo de Guimarães", vincou à Eleven Sports.