Otávio "muito feliz" por chegar aos 200 jogos pelo FC Porto

Otávio atingiu a marca dos 200 jogos pela equipa principal do FC Porto no encontro de hoje, diante do Tondela. Já esta noite, o médio reagiu nas redes sociais à marca redonda atingida. "Muito feliz por realizar 200 jogos com essa camisola e com uma grande vitória. Seguimos juntos em busca dos nossos objetivos", escreveu Otávio, de 26 anos, na sua conta do Instagram.





O internacional português estreou-se em agosto de 2016, frente ao Rio Ave, era Nuno Espírito Santo o treinador. Ao longo destas temporadas, Otávio marcou 19 golos, fez 46 assistências e foi titular em 163 jogos. Em março deste ano renovou pelo FC Porto até 2025 e ainda teve pelo meio a sua primeira internacionalização pela seleção de Portugal.