Otávio: «Não foi um jogo tão bonito mas conseguimos o mais importante»

O FC Porto conquistou a primeira Allianz Cup da sua história após bater o Sporting por 2-0, em Leiria. No final do jogo, Pepê foi um dos jogadores que comentou este triunfo inédito dos dragões na prova."Trabalhamos bem durante a semana, para fazermos um grande jogo e podermos sair com este titulo. É um jogo grande, as equipas querem muito o título e a vitória. Sabíamos que ia ser complicado. Trabalhamos firme, fechamos e conseguimos o título", começou por referir em pleno relvado, à Sport TV."Motiva? Claro, vamos continuar na nossa briga e trabalhar para chegarmos ao fim da época com mais títulos", acrescentou.João Mário mostrou-se feliz pela conquista do título "que faltava". "Feliz pelo jogo e é o titulo que nos faltava. Importante para a história do clube e da equipa. Merecido para todos e queremos continuar para no campeonato sermos campeões nacionais. É esse o nosso objetivo."Já tivemos várias vezes na final e nunca ganhámos. Isso provoca ainda maior motivação. Foi desta que conseguimos. Estamos muito felizes. Um titulo é um titulo. Queremos sempre ganhar e é para isso que trabalhamos. Agora é desfrutar e depois pensar no campeonato", acrescentou."Hegemonia do FC Porto? Sim, temos todos os títulos. Equipa luta muito por isso e o FC Porto esta habituado a ganhar e a títulos. Isto só tem de ser normal para nós."Otávio teve uma curta declaração, visto que foi interrompido pela habitual roda dos jogadores do FC Porto: "Jogámos melhor nas finais anteriores e perdíamos. Desta vez não foi um jogo tão bonito mas conseguimos o mais importante, que era o titulo."Já Diogo Costa não foi a jogo, mas elogiou o companheiro de profissão e a conquista portista. "Cláudio merecia jogar e ter participação ativa neste titulo? Sim, claro. É um companheiro excelente, muito trabalhador. Fico muito feliz por ele ter jogado hoje e ainda mais pelo titulo, que queiramos muito por ser a primeira vez. Companheirismo é sempre muito importante, nós e todos os guarda-redes. Temos sido muito amigos e queremos o bem uns dos outros. O mais importante é ganharmos todos."Cláudio Ramos, que estava ao lado, concordou com o internacional português: "Vinha habituado a jogar sempre [no Tondela] e de repente passo 2 anos quase sem jogar. Não foi fácil, mas como o Diogo disse, o relacionamento e apoio e todos foi sempre importante."