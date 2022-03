Otávio nas nuvens: «Noite inesquecível e especial no Estádio do Dragão»

Otávio viveu, em pleno Estádio do Dragão, uma noite de sonho. O médio foi decisivo para que Portugal levasse de vencida a Turquia, com um golo e uma assistência, e não podia estar mais feliz por ajudar."PORTUGAL! Que noite incrível e especial no estádio do Dragão, uma grande vitória e a primeira final. Juntos vamos conseguir o nosso objectivo", escreveu o jogador nas redes sociais.











Colegas e ex-colegas reagem



A grande exibição de Otávio não passou despercebida a ninguém, muito menos aos atuais e aos ex-companheiros de equipa, quer na Seleção, quer no FC Porto. Na publicação que fez no Instagram, o 'baixinho', como é conhecido, recebeu o apoio de nomes como Bruno Fernandes, Dalot, Marega, Tiquinho Soares, Tomás Esteves, Fabiano Freitas, Luis Díaz, Hector Herrera, Marchesín, Uribe, Alex Telles, Rúben Semedo, Rafael Leão, Evanilson e Chidozie.