Otávio: «Neres? Quem? Ah, o de lá...»

Além de comentar a vitória do FC Porto na final da Taça de Portugal, Otávio comentou ainda um dos temas quente da semana, a sua picardia com David Neres após o título do Benfica. Aí, bem ao seu jeito, desvalorizou o tema."Quem? Neres? Ah, de lá… isso são coisas de futebol. Quando se ganha fala-se e é a vida. O pessoal é que leva muito para a violência, mas não, quem ganha pode falar e cada um dá as suas respostas. É assim o futebol".Já sobre o jogo, o luso-brasileiro mostrou-se feliz. "É o meu trabalho aqui e vou continuar a fazê-lo. Agora é hora de festejar com os adeptos. Coração a ferver? Sempre fui assim, não é agora que vou mudar. Não é por falarem, vou continuar assim e estou a conquistar títulos. Estou feliz no FC Porto, tenho contrato e pretendo continuar", vincou o médio, que a fechar vincou o desejo de continuar a ser comandado por Sérgio Conceição.