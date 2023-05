Otávio: «No final, vamos ver quem é o campeão»

Um golo de Iván Marcano permitiu esta segunda-feira ao FC Porto vencer em casa do Arouca por 1-0, no jogo que encerrou a 31.ª jornada da Liga Bwin, mantendo-se a quatro pontos do líder Benfica."Realizámos um grande jogo. O resultado poderia ter sido mais dilatado. Chegámos lá muitas vezes, mas faltou concretizar, só que o mais importante também é o triunfo", começou por dizer Otávio.O internacional português destacou a entrega da equipa. "É sempre importante marcar, ainda mais no final da primeira parte. A equipa realizou um grande trabalho após um jogo difícil na Taça de Portugal. Não podíamos gerir o resultado porque a vantagem era mínima. Procurámos fazer o nosso jogo sempre com os olhos na baliza adversária", afirmou, frisando: "Quantos mais golos o grupo marcar melhor, mas o o fundamental são os três pontos em cada jogo."Quanto à luta pelo título referiu: "Vamos continuar a fazer o nosso trabalho para ganhar os nossos jogos. No final vamos ver quem é o campeão."