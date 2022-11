Otávio no topo das faltas sofridas em 45 minutos

Otávio viu Luís Godinho assinalar seis faltas sobre si ao longo dos 90 minutos, o que o catapultou para o topo do máximo de infrações sofridas por um futebolista num só jogo da Liga Bwin esta época, isto com mais 12 registos iguais. O curioso é que o internacional português foi travado à margem das leis aquele número de vezes somente na primeira parte, sendo que as quatro primeiras faltas ocorreram nos 20 minutos iniciais.Registe-se que o médio chegou ontem aos 200 jogos na Liga Bwin, enquanto Diogo Costa alcançou, no mesmo parâmetro, a marca dos 50 duelos.O primeiro aos 83 minutos, o segundo aos 90’+2. Galeno assinou dois golos no triunfo de ontem, conseguindo assim o primeiro bis como jogador da equipa principal do FC Porto. Mas está longe, muito longe, de ser a primeira vez que consegue tal feito apesar de não ser um avançado de área. O brasileiro, de 25 anos, especializou-se na ‘repetição’ de festejos no Sp. Braga, clube pelo qual rubricou quatro bis em duas épocas e meia; antes disso tinha conseguido um pelo Rio Ave, na época 2018/19; e mais dois pelo FC Porto B entre 2016/16 e a primeira metade de 2017/18. Ao todo já são oito. *