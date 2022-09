Otávio vai a jogo pelo FC Porto frente ao Club Brugge

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Porto (@fcporto)

Otávio vai, ao que tudo indica, a jogo pelo FC Porto, esta noite, diante do Club Brugge. Uma semana depois de se ter lesionado em Madrid, na derrota dos dragões com o Atlético, a utilização do médio internacional português está em aberto, uma vez que o problema físico, de acordo com as informações recolhidas por, não é tão grave como se esperava.Falta agora perceber se Otávio entra diretamente no onze ou se começa no banco. Ainda segundo nos foi possível apurar, o camisola 25 teve apenas duas microfissuras nas costelas, pelo que estará igualmente disponível para os próximos compromissos da Seleção Nacional.