Otávio: «Podíamos ter chegado à final da Liga Europa...»

No final de uma época de grandes alegrias, com a conquista da Liga Bwin e da Taça de Portugal, Otávio não esconde algum amargo de boca por uma prestação europeia abaixo das expectativas. Na Liga Europa, onde a equipa foi eliminada nos oitavos-de-final, a história poderia ter sido outra...



"É difícil participar em todas as competições e ganhá-las todas, mas com o plantel que temos podíamos ter chegado a uma final europeia, como a da Liga Europa. Na próxima época vamos jogar a Champions... e quem sabe. O FC Porto é sempre desses patamares", disse, à revista BetanoMag, apontando de imediato a momentos mais felizes.



Sobre o rendimento interno, Otávio identificou o jogo com o Estoril, na Amoreira, como o mais marcante para a conquista do título. "Houve vários momentos, mas penso que o mais marcante foi o jogo no Estoril, em que estávamos a perder por 0-2 ao intervalo e voltámos com outra atitude. Virámos um jogo que deu moral à equipa, pois acho que o Sporting tinha perdido nessa jornada. A partir daí fomos sempre confiantes e partimos para cima", referiu, indicando o ambiente de balneário como o grande trunfo da equipa, até porque o rival Sporting esteve tão bem como em 2020/21, época em que foi campeão: "Somos uma família e, dentro do campo, quem entrava dava sempre conta do mercado. A prova é que quem vinha do banco resolvia os jogos que estavam complicados e fomos uma verdadeira família. O Sporting fez o mesmo número de pontos da época anterior, em que foi campeão, e isso mostra que nós fomos ainda mais fortes e conquistámos o título batendo o recorde de pontos."



Por fim, Otávio identificou "o dia da Luz" como "especial", pela conquista do título, mas fez questão de destacar a festa nos Aliados: "É sempre especial também, é uma festa marcante e histórica no Porto. Fiquei feliz por lá ter voltado."