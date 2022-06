Otávio: quatro horas de viagem para treinar, a dúvida sobre a profissão e a Invicta como casa

Natural de João Pessoa, no estado da Paraíba, Otávio sente-se "totalmente em casa" na Invicta e é lá que vai "ficar a morar no futuro". Mas foi lá, no Brasil, que o médio-ala deu os primeiros passos no futebol e, garante, não foi fácil. A determinado ponto da sua infância, fazia quatro horas de viagem para treinar.





"Até aos 9/10 anos era na rua que jogava, com os meus amigos, e também joguei futsal durante bastante tempo, o que me ajudou. Primeiro em João Pessoa e depois no Recife. O meu pai levava-me todos os dias para treinar, duas horas para ir e duas horas de viagem de novo para voltar. Foi difícil. Mas agora estou a colher os frutos do que plantei no passado. Batalhei muito para chegar aqui e, olhando para trás, só tenho de agradecer", referiu o jogador, à BetanoMag, admitindo não saber o que estaria a fazer se não tivesse chegado a futebolista profissional: "O meu foco sempre foi esse e, se não fosse jogador, não ser o que seria. Não era bom em mais nada, o meu foco era esse."Completamente integrado na cidade do Porto, onde "tudo é muito bom, a comida, o clima", além de ser "parecido com o sítio no Brasil de onde" chegou, Otávio olha para 2021/22 como a melhor época da sua carreira, mas há mais para conquistar: "Estou no meu melhor momento, com certeza, mas o melhor está sempre no futuro e vou em busca de melhorar, com o objetivo de fazer as coisas melhor no próximo jogo."