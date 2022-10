Otávio e o jogo com o At. Madrid: «Queremos chegar ao primeiro lugar»

Otávio fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o At. Madrid, da 6.ª e derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (amanhã, no Dragão, às 17H45)."A motivação é a mesma com que entramos nestes jogos e em todos os jogos. Quando vestimos esta camisola, a motivação vem. Vai ser um bom jogo, queremos os três pontos, independentemente de já estarmos qualificados. Queremos chegar ao primeiro lugar"."251 jogos já passaram. Penso no próximo jogo. Vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Com todos a dar o máximo, vamos ganhar os três pontos e o primeiro lugar"."É mudar o chip. Foco maior é o campeonato. Não estamos a conseguir manter no campeonato, mas já passou. É focar neste jogo""Sabemos a maneira em que vamos entrar. Isso é o que interessa. O Atlético é agressivo, defensivo, mas tem qualidade na frente. Querem ganhar para garantir a Liga Europa. Mas temos de pensar em nós e no que podemos fazer"."Achávamos que ia ser decidido na última jornada. Da forma que foi o jogo a acabar, não houve como segurar as emoções. Foi um objetivo conquistado. Mas amanhã é importante. Queremos os três pontos"."Qualquer jogador para estar no Mundial tem de estar bem no clube. É isso que quero manter. Não penso lesionar-me. Se acontecer será uma infelicidade. Mas penso no meu clube. Se estiver na lista final, ficarei muito feliz".