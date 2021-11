E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Otávio, médio do FC Porto, reagiu à morte da cantora brasileira Marília Mendonça , esta sexta-feira, em Minas Gerais, quando a avioneta em que seguia para um concerto ter-se despenhado."Descanse em paz Marília Mendonça. A vida é um sopro! Nunca sabemos o que nos espera... portanto, o que nos resta é agradecer pela oportunidade de viver cada momento, cada dia", escreveu o internacional português, numa 'Storie' do Instagram, com a fotografia da cantora que faleceu aos 26 anos.