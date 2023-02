Otávio reagiu à vitória sobre o Sporting: «Sempre a mesma história»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sempre a mesma história https://t.co/fwL9F21tk5 — Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo) February 12, 2023

Otávio não foi opção de Sérgio Conceição, por lesão, para o clássico com o Sporting. Ainda assim, o médio luso-brasileiro do FC Porto mostrou-se feliz nas redes sociais com o triunfo em Alvalade, por 2-1, em jogo da 20ª jornada da Liga Bwin."Sempre a mesma história", escreveu o internacional português, repetindo a mesma frase que havia proferido após o triunfo na Allianz Cup, exatamente diante dos leões.