Otávio recebe Dragão de Ouro: «Ajudaram-me a realizar muitos sonhos»

Otávio foi esta segunda-feira distinguido com o Dragão de Ouro 2022 para futebolista do ano. O internacional português fez questão de agradecer o prémio a todos os que com ele trabalharam ao longo dos anos no FC Porto."Queria agradecer ao presidente este prémio, era uma meta minha desde que aqui cheguei em 2014. Estou muito feliz. Quero agradecer ao nosso míster e à equipa técnica, por confiarem no meu trabalho, ajudaram-me a realizar muitos sonhos. Alguns nem sonhava, mas com trabalho consegui realizá-los. Agradecer aos meus colegas, todos juntos fica mais fácil, todos têm um pedaço deste prémio. Agradecerà minha família por me suportar, porque não é fácil aguentar comigo", referiu no seu discurso.