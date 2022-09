Otávio recebeu apoio ao minuto 25

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao minuto 25, o mesmo número que traz na sua camisola, Otávio sentiu todo o apoio da nação portista, ouvindo aplausos e o seu nome entoado em cânticos. O internacional português, recorde-se, fraturou duas costelas frente ao Atlético, em Madrid, e vai parar no mínimo um mês. Ainda assim, foi ao Dragão, acompanhado por familiares, incluindo um dos filhos, sendo que antes do jogo voltou a fazer tratamento à sua lesão.

O camisola 25 do FC Porto era, à partida para o jogo de ontem, o único nome no boletim clínico do FC Porto, já que Manafá voltou ao ativo, na equipa B, e Grujic já foi ao banco.