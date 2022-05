Otávio rendido a Pepê: «És um craque e a próxima época vai ser ainda melhor»

Já de férias no Brasil, Pepê deixou uma mensagem na rede social Instagram, esta segunda-feira, de balanço da temporada que terminou e, logo depois, Otávio comentou: "És um craque. Mereces. A próxima época vai ser ainda melhor".O médio do FC Porto, recorde-se, está concentrado com a Seleção Nacional a preparar os próximos compromissos da Liga das Nações. Pepê, por seu lado, recarrega baterias para 2022/23, mas ainda com as conquistas da época finda na memória."Fim de uma época muito especial, que sem dúvida ficará para sempre marcada na minha vida! Obrigado a todos os que sempre estiveram ao nosso lado, do começo até ao fim! Vamos juntos, sempre por mais na próxima! Grato a Deus por tudo", assinalou Pepê, na legenda de uma imagem, em destaque, no Museu do FC Porto, onde surge no meio dos troféus correspondentes à conquista da Liga Bwin e da Taça de Portugal.