Otávio: «Sofri muito com Sérgio Conceição, eu era um 'brinca na rua'»

Nas últimas sete temporadas da sua carreira, apenas numa delas Otávio não foi orientado por Sérgio Conceição. Depois de ter sido seu pupilo no V. Guimarães, o internacional português reencontrou o técnico no Dragão em 2017/18 e daí para cá o trabalho realizado em conjunto levou Otávio para outros patamares. O caminho, diz o jogador, não foi fácil."A minha transformação como jogador foi difícil. O pessoal fala que eu sou chato, mas foi também isso que me ajudou, pois sofri muito com o míster Sérgio Oliveira no V. Guimarães, era um brinca na rua, um jogador mais ofensivo. Foi difícil, mas valeu a pena", afirmou, em entrevista à revista BetanoMag, de um dos patrocinadores do emblema nortenho. A identificação total com Conceição ajuda não só Otávio, como outros companheiros: "Eu acho que já sei o que ele pretende para as suas equipas e eu tento passar isso aos meus colegas, pois já estou há bastante tempo com ele. Tento passar o que ele quer e como ele é, o que não é fácil, mas dá resultados."Sobre o seu estatuto no seio do FC Porto, figura muito acarinhada pelos adeptos e já no grupo de capitães da equipa, Otávio mostrou-se modesto. Ao fim destes anos, é já um símbolo do clube? "Não, não. Faço parte do grupo de capitães, mas símbolos são outros, já têm muita história aqui", disse.