Otávio: «Sou sempre muito acarinhado aqui, por isso dou a minha vida pelo clube»

Depois da participação no Mundial, Otávio voltou a alinhar pelo FC Porto e esteve em bom plano, na vitória caseira (2-0) diante do Gil Vicente. Um triunfo que garante a qualificação para a final four da Allianz Cup, prova que os dragões nunca conquistaram e no qual pretendem colocar um fim à seca."Vou muito feliz pelo resultado, mas o que mais importava era a vitória. Agora estamos na Final Four e queremos ganhá-la. Se é desta que o FC Porto conquista a Taça da Liga? Espero que sim, vamos brigar por isso, queremos conquistá-la e vamos dar tudo por isso", disse o médio à Sport TV, analisando depois da partida: "Marcamos cedo, mas depois o Gil Vicente esteve muito mais forte, prejudicou-nos bastante, mas não sofremos golos e no intervalo o mister conseguiu corrigir a equipa e acho que fizemos uma excelente segunda parte."No primeiro jogo após a presença no Qatar, Otávio exibiu-se em bom plano, assistindo Taremi para o segundo golo portista: "Sou sempre muito acarinhado aqui. Por isso dou a minha vida, dou tudo por este clube e agora é seguir e descansar porque no dia 28 já temos um jogo importante."Questionado sobre a participação de Portugal no Mundial, onde a Seleção Nacional acabou eliminada por Marrocos nos quartos de final, Otávio admite que a prestação ficou aquém do pretendido: "Dei o meu contributo à Seleção, dei o meu máximo, infelizmente não conseguimos o que era o objetivo, que era chegar à final e ser campeão, mas agora é trabalhar no clube, dar o meu melhor para ganhar..."