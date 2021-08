Otávio tem contusão com entorse no joelho direito

Más notícias para Sérgio Conceição no primeiro treino após o empate com o Marítimo, na Madeira, a uma bola. Otávio sofreu uma contusão com entorse no joelho direito e fica em dúvida para o jogo com o Arouca, no sábado. Logo a seguir, no calendário portista, surge o clássico com o Sporting, em Alvalade...





Igualmente no boletim clínico divulgado pelos dragões encontram-se Grujic, que mantém-se em regime de treino condicionado, e Marchesín, que fez tratamento.O FC Porto joga sábado, frente ao Arouca, no Dragão, em jogo da 4.ª jornada da Liga Bwin e, amanhã, volta a treinar.