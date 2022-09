Otávio deixa uma certeza depois da lesão: «Vou voltar mais forte»

Otávio fraturou duas costelas no jogo entre FC Porto e Atlético Madrid, que o vai afastar dos relvados entre quatro a seis semanas. O médio português abordou o sucedido esta quinta-feira com uma mensagem nas redes sociais, onde garantiu que vai regressar "mais forte" e agradeceu ainda as muitas mensagens de apoio."Muito orgulhoso de toda a equipa, lutamos até o fim e merecíamos outro resultado. Queria também agradecer a todas as mensagens de apoio, tenho a certeza que voltarei mais forte e com a mesma ambição de sempre. Obrigado Nação Portista", escreveu o jogador dos dragões no Instagram.