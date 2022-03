Otávio vê amarelo e falha jogo do FC Porto em Lyon

Otávio não vai estar presente no duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, entre FC Porto e Lyon, na cidade francesa, isto porque o médio internacional português viu o cartão amarelo à passagem do minuto 74 do encontro no Dragão e ficou, por esse motivo, de fora por exclusão.Recorde-se que Otávio era um dos seis jogadores 'à bica' para falhar o próximo duelo dos dragões na Liga Europa. Mbemba, Zaidu, Grujic, Vitinha e Galeno eram os outros nomes.