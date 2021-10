Otávio volta ao relvado e já faz treino condicionado no Olival

Otávio voltou aos relvados do Olival, esta terça-feira, mas ainda para trabalhar condicionado, tal como Record anunciou na semana passada. Uma boa notícia para Sérgio Conceição, que poderá contar com o internacional português no duelo com o Milan, no Dragão, dentro de uma semana.





Antes da 3.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, Otávio ainda poderá ser utilizado durante alguns minutos no duelo de sexta-feira, frente ao Sintrense, para a Taça de Portugal, assim Sérgio Conceição entenda lançá-lo para readquirir ritmo competitivo. Recorde-se que o luso-brasileiro está sem competir desde os minutos iniciais do jogo com o Liverpool, a 28 de setembro, altura em que sofreu uma lesão muscular na coxa direita.Pepe e Diogo Costa (Portugal), Fábio Vieira, Francisco Conceição, João Mário, Vitor Ferreira (Portugal sub-21), Taremi (Irão), Luis Diaz, Mateus Uribe (Colômbia), Corona (México), Mbemba (RD Congo) e Marko Grujic (Sérvia) estiveram ausentes do treino de hoje, pois continuam ao serviço das respetivas seleções.Os dragões voltam a treinar na tarde desta quarta-feira e Sérgio Conceição já poderá contar com alguns dos internacionais.